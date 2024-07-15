البنك المركزي الصيني يضخ 229 مليار يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين كمية من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال آلية الإقراض متوسطة الأجل وعمليات إعادة الشراء العكسية.

وقد ضخ البنك 129 مليار يوان (1ر18 مليون دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

كما ضخ البنك 100 مليار يوان لأجل عام واحد من خلال آلية الإقراض متوسطة الأجل بفائدة قدرها 5ر2%.

وتساعد آلية الإقراض متوسطة الأجل البنوك التجارية والبنوك المتخصصة في الاحتفاظ بمستوى من السيولة النقدية لديها من خلال الاقتراض من البنك المركزي بضمان الأوراق المالية التي لديها، في حين تعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن البنك المركزي الصيني بدأ استخدام آلية الإقراض متوسطة الأجل في 2014 لمساعدة البنوك التجارية والتنموية في الاحتفاظ بمستويات من السيولة النقدية عبر السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات.

وفي سوق الصرف، سجل اليوان الصيني ارتفاعا طفيفا أمام الدولار في تعاملات اليوم. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1313ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 2 بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 1315ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.