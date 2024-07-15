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تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول وبتوقعات المحللين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل 7ر4% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1ر5% بعد نموه بمعدل 3ر5% خلال الربع الأول.

وعلى أساس ربع سنوي سجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 7ر0% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 1ر1% بعد نموه بمعدل 6ر1% خلال الربع الأول.

في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي في الصين سجل خلال يونيو الماضي نموا بمعدل 3ر5% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 9ر4 بعد نموه بمدل 6ر5% خلال مايو الماضي.

وزادت مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2% سنويا، بعد زيادتها بنسبة 7ر3% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 3ر3% سنويا.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى زيادة الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال يونيو بنسبة 9ر3% سنويا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد زيادتها بنسبة 4%.

وعلى صعيد الأسعار أظهرت البيانات تراجع أسعار المساكن بنسبة 5ر4% سنويا خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 9ر3% خلال الشهر السابق.

واستقر معدل البطالة خلال الشهر الماضي عند نفس مستواه في الشهر السابق وكان 5% متفقا مع توقعات المحللين.