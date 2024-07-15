قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصيب العشرات إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مقهى مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو، خلال بث المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا 2024 يوم الأحد، وفقا لمتحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث إن من بين القتلى خمسة أشخاص كانوا يمرون بجوار المقهى وقت انفجار السيارة التي كانت متوقفة أمام المكان، مضيفا أن قوة الانفجار تسببت في أضرار جسيمة للمباني المجاورة.

ووفقا للمتحدث، لا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هناك انتحاري داخل السيارة أو أن هناك مهاجمين مسلحين آخرين.

ويتوقع المحققون أن حصيلة الضحايا قد ترتفع.

وعقب الهجوم، انتشر الذعر في المقهى الذي يرتاده العديد من الموظفين الحكوميين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وأعاد التفجير إلى الأذهان ذكريات الهجوم الإرهابي الذي وقع في نهائيات كأس العالم 2010 والذي نفذته ميليشيا الشباب الإسلامية المتطرفة في أوغندا. في ذلك الوقت، فجرت الجماعة الإرهابية الصومالية قنابل في مكان في كمبالا حيث كان يتجمع المئات لمشاهدة نهائي كأس العالم، مما أدى إلى مقتل 74 شخصا.

وتعارض حركة الشباب، وهي ميليشيا إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، كرة القدم قائلة إنها تتعارض مع دينهم وحاولت مؤخرا تنفيذ هجوم خلال بطولة لكرة القدم في الملعب المحلي في مقديشو.