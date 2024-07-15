 طبيب الأهلي يحدد موعد انتظام عمر كمال في التدريبات الجماعية - بوابة الشروق
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طبيب الأهلي يحدد موعد انتظام عمر كمال في التدريبات الجماعية

محمود باهي
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 10:10 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 10:19 م

قال أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، سوف ينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة مودرن سبورت.

أوضح طبيب الفريق أن عمر كمال تعافى تمامًا من النزلة المعوية التي تعرض لها قبل مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأشار طبيب الفريق إلى أن عمر كمال خضع لتدريبات علاجية واستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة مودرن سبورت.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.


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