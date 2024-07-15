بلدية دير البلح تعلن توقف جميع آبار وخزانات المياه المغذية لمناطق المدينة

أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، أن منظومة المياه في المدينة أصبحت خارج الخدمة؛ بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل آبار وخزانات المياه.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن 19 بئر مياه و2 خزان مياه باتوا خارج الخدمة، وهذا الأمر يعرض حياة آلاف المواطنين للخطر.

وأضافت أن قرابة 700 ألف مواطن ونازح في دير البلح معرضين لمخاطر صحية وإنسانية جراء انقطاع المياه عن المدينة، وذلك وفقًا لما نقله موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ283 على القطاع.

وقالت في بيان لها، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 80 شهيدا و216 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفًا و664 و89 ألفًا و97 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.