مقتل 12 شخصا وجرح 8 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت وادي فعرا في لبنان

أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي شرق لبنان؛ ما أدى إلى مقتل 12 شخصا من بينهم 7 سوريين وجرح 8 آخرين.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي، إحداها استهدفت مخيما للنازحين السوريين؛ ما أدى إلى سقوط 12 شهيدا من بينهم 7 شهداء سوريين، و8 جرحى".

كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، قنبلة صوتية باتجاه أرض مفتوحة في بلدة رامية في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

وكان سقط 3 جرحى في الغارات التي شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الثلاثاء على وادي البقاع شرق لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي على البقاع، أدت في حصيلة أولية إلى ست إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في سهل البقاع يستخدمها حزب الله المدعوم من إيران للتدريب.

وتابع الجيش الإسرائيلي:"المجمعات العسكرية التي تم قصفها كانت تستخدم من قبل منظمة حزب الله الإرهابية لتدريب وتمرين الإرهابيين لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل"، على حد زعمه.

وأضافت: "كجزء من تدريبات الإرهابيين وتمرّنهم في هذه المواقع العسكرية، أجرى الإرهابيون تدريبات على القتال بالأسلحة النارية واستخدام أسلحة متنوعة"، على حد وصفه.