ترامب: خاب أملي ببوتين لكني لم أنهِ علاقتي به

• قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن إدارته ناقشت إمكانية الاتفاق مع روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا 4 مرات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، عن خيبة أمله تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه استدرك بأنه لم ينه علاقاته معه.

وقال ترامب في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "خاب أملي ببوتين، لكنني لم أنهِ علاقتي به، إلا أنني أشعر بخيبة أمل تجاهه".

وأشار ترامب إلى أن إدارته ناقشت إمكانية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن وقف الحرب في أوكرانيا 4 مرات منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي.

وعندما سُئل عن كيفية إقناع بوتين بوقف الحرب في أوكرانيا، أجاب ترامب: "نحن نعمل على ذلك".

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ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.