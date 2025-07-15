عقبة وحيدة لعودة كيسيه إلى الدوري الإيطالي

أكدت تقارير وجود عدة اهتمامات من الدوري الإيطالي، للحصول على خدمات فرانك كيسيه، لاعب أهلي جدة السعودي الحالي، وذلك في ظل رغبة الأندية بالاستفادة من خدمات الإيفواري في خط الوسط.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن إدارة نادي يوفنتوس أجرت اتصالًا أوليًا تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع أهلي جدة للحصول على خدمات فرانك كيسيه مع دخول نيكو جونزاليس لاعب البيانكونيري في الصفقة.
وأوضح الموقع ذاته أن فريدريك ماسارا، المدير الرياضي لنادي روما، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كيسيه إلا أن الأمر لم يتخط مرحلة الاستفسار حتى الآن.
ورغم وجود اهتمام من جانب يوفنتوس وروما بالتعاقد مع كيسيه، إلا أن راتب اللاعب قد يشكل عقبة كبيرة في عودته إلى الدوري الإيطالي، إذ يحصل الإيفواري على 18 مليون يورو سنويًا.