عقبة وحيدة لعودة كيسيه إلى الدوري الإيطالي

وأوضح الموقع ذاته أن فريدريك ماسارا، المدير الرياضي لنادي روما، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كيسيه إلا أن الأمر لم يتخط مرحلة الاستفسار حتى الآن.

ورغم وجود اهتمام من جانب يوفنتوس وروما بالتعاقد مع كيسيه، إلا أن راتب اللاعب قد يشكل عقبة كبيرة في عودته إلى الدوري الإيطالي، إذ يحصل الإيفواري على 18 مليون يورو سنويًا.