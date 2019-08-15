ميسي يثير القلق في برشلونة قبل مواجهة بلباو الافتتاحية بالليجا

زادت الشكوك حول مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، أمام أتلتيك بلباو في أولى جولات الفريق بالدوري الإسباني.

وغاب ميسي عن التدريبات الجماعية الأخيرة استعدادا لمواجهة بلباو، الأمر الذي يزيد الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة، التي ستقام على ملعب سان ماميس غدًا الجمعة.

وكان برشلونة قد أعلن عن إصابة نجمه الأرجنتيني في ساقه اليمنى، خلال أول تدريب له مع الفريق، وهو ما أدى إلى عدم سفره مع بعثة الفريق إلى للولايات المتحدة، في الجولة التحضيرية الأخيرة للبلوجرانا.

ويسعى برشلونة للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي، ليعادل رقم بيب جوارديولا الذي حقق اللقب 3 مواسم على التوالي 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011.