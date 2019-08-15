سرقة مشغولات ذهبية بمليون جنيه من منزل قنصل مصر في فرانكفورت بـ6 أكتوبر

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، من تحرياتها الأمنية لكشف المتهمين بسرقة منزل السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بفرانكفورت، في مدينة 6 أكتوبر، وفرغت أجهزة الأمن كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنزل لكشف ملابسات الحادث.

تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء مدحت فارس رئيس قطاع أكتوبر، بتلقيه بلاغا بسرقة مشغولات ذهبية من منزل السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بفرانكفورت، على الفور انتقلت قوة أمنية ترأسها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة والمقدم إسلام مهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، إلى موقع الحادث حيث تبين وجود ملابس متناثره في أنحاء الغرفة.

وتبين أن لص تسلل إلى كمباوند "جيدار"، واستغل عدم وجود السفيرة في منزلها، وقام بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات تقدر بمليون جنيه على الأقل، واستدعت أجهزة الأمن المعمل الجنائي لرفع البصمات، والاستماع إلى شهود العيان، وحرر المستشار محمد صبري بوزارة التضامن ونجل السفيرة، محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.