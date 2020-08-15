عبد الحفيظ عن رحيل رمضان صبحي: البطولات لا تأتي بالأموال

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز، وعقوبة الاتحاد الدولي "فيفا" على محمود كهربا لصالح الزمالك.

وشدد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الأهلي": "لا أحب التحدث عن لاعب غير متواجد معنا، وكل لاعب يختار وجهته حسب ظروفه، النادي الأهلي مر عليه لاعبين منذ 1907 ورحل من رحل، والأهلي يستكمل طريقه".

وأضاف: "هناك فارق كبير بين نادي يلعب على البطولات والألقاب ويمنحك الاسم الكبير، وأن تكون في نادي آخر، الأموال والقوة الشرائية للأندية ليست من أسباب الفوز بالبطولات".

وتابع: "دعونا نتذكر الجيل الذهبي لريال مدريد، فيجو وزيدان وبيكهام ورغم ذلك برشلونة كان يسيطر، ونفس الأمر مانشستر سيتي اشترى لاعبين كثر ولكن ليفربول فاز بالدوري".

وعن قضية محمود كهربا، أوضح: "القرار الصادر من فيفا أنصف الأهلي، وأسلوبه في التعامل مع الصفقة، واللاعب يمتلك صحة إثبات موقفه".

واختتم تصريحاته معلقا على أداء اللاعبين في مباراة الإنتاج الحربي: "لم نقدم اليوم أداءً جيدًا، وعلينا احترام كرة القدم لأنها تملك وجهين (واحد بيضحك وواحد حزين)".