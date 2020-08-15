هولندا: القبض على 27 من الشباب عقب أعمال شغب في لاهاي

ألقت الشرطة الهولندية القبض على 27 من الشباب عقب أعمال شغب بأحد أحياء مدينة لاهاي.

وقالت الشرطة اليوم السبت إن هؤلاء الشباب يواجهون اتهامات بارتكاب أعمال عنف وشغب، و ممارسة سلوك ينطوي على تهديد.

وجاء ذلك خلال ليلة ثالثة من الاضطرابات التي شهدها حي " شيلدرسفيك "، في الجنوب الأوسط من لاهاي.

وفي وقت متأخر مساء أمس الجمعة، احتشد عشرات الشباب في الحي رغم وجود حظر مفروض سلفا، حيث بدأوا في إلقاء قطع الحجارة والألعاب النارية على رجال الشرطة، كما أشعلوا نارا أتت على مبنى به معدات ألعاب ورياضة.

ولم يتضح السبب وراء اندلاع أعمال العنف والشغب، ولكن هذا الحي كان مشهدا متكررا لمثل هذه الأعمال في الماضي.