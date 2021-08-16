المبعوث الروسي إلى أفغانستان: علاقاتنا مع القيادة الأفغانية الجديدة ستكون ودية

أعرب ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، عن تفاؤل موسكو بالعلاقات بين روسيا وأفغانستان بعد تغيير السلطة في هذا البلد.

وقال كابولوف، ردًا على سؤال نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد، عما إذا كان يأمل في إقامة علاقات جيدة بين موسكو وأفغانستان: "ليس هذا أملي فقط، بل أنا واثق من ذلك، سوف نبني علاقاتنا استنادًا إلى رصيد من نتائج عملنا خلال السنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى محادثات سيجريها غدًا مع الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان ومقره الدوحة.

وقال المبعوث الروسي: "الآن سنتحدث مع الملا برادر وهو لا يزال في الدوحة، وسنتابع التطورات لاحقا"، موضحًا أن "روسيا تحافظ على علاقات جيدة مع الحكومة الأفغانية التي غادرت البلاد وحركة طالبان على حد سواء، لذلك فإننا غير قلقين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد كابولوف استعداد موسكو للتعامل مع حكومة انتقالية أفغانية، لافتًا إلى أن روسيا لا تستعجل في الاعتراف بشرعية أي سلطة تنبثق عن حركة "طالبان".