مصدر بمحافظة القاهرة: الانتهاء من تعويض 110 محال و44 مخزنًا بحي البساتين و566 أسرة

حي مصر الجديدة: العقار الذي سقط به 3 بلكونات بشارع بغداد مسجلًا تراثيًا وصادر له قرار ترميم

تفقدت المهندسة جيهان محمد عبد المنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عمليات الإزالة بمنطقة عزبة أبو قرن، بحي مصر القديمة، للوقوف على آخر مستجدات إزالة المنطقة بهدف تطويرها وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت عبد المنعم في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من إزالة 104 عقارات عشوائيًا بالمنطقة من إجمالي 1412 عقارًا، وتسكين 266 أسرة بمشروع "معًا"، بحي السلام أول من إجمالي 4745 أسرة، لافتة إلى أن الدولة لا تترك الأماكن المزالة دون تطوير، بل تعيد تخطيطها مرة أخرى في مشروعات تخدم المواطنين.

وذكرت أن عمليات الإزالة يتم تنفيذها بالتعاون مع قوات الشرطة، وبتواجد من الإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة، موضحة أن عمليات التسكين الفورى تتم قبل عمليات الإزالة للعقارات، فضلا عن مراعاة عامل الأمان لعمليات الإزالة حفاظًا على حياة وسلامة المنطقة.

وأكدت أنه يتم نقل الأسر إلى وحدات سكنية مفروشة بمشروعات الإسكان البديل، مجهزة بالكامل بالفرش والأجهزة المنزلية، كما توفر المحافظة وسائل لنقل الأسر بمتعلقاتهم الخفيفة، لينتقلوا إلى مجتمع متكامل بعيدًا عن خطورة السكن، في مشروع "معًا" بحى السلام أول، الذي يتوافر به جميع الخدمات المقدمة بشكل حضارى، ومنها مراكز طبية وملاعب ونوادٍ اجتماعية، ومحال تجارية.

وفحصت النائبة أوراق المواطنين بالتواصل المباشر مع المواطنين وفحص المستندات الخاصة بهم بمشاركة اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة والمعنيين بالحى والمنطقة الجنوبية للاطمئنان على السير بشكل آمن ومنظم فى أعمال الإخلاء والازالة بالتزامن مع تسكين المواطنين فورا بالوحدات الجديدة والبديلة.

في سياق قريب، كشف مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، عن الانتهاء من إزالة الانتهاء من إزالة 220 عقارًا بحي االبساتين في مناطق نفق البودرة وشارع النصر وبير أم سلطان لتنفيذ مخطط توسعة الطريق الدائري، مشيرًا إلى تبقي 18 عقارًا سيتم البدء في إزالتهم ليكون إجمالي ما سيتم إزالته بحي البساتين 238 عقارًا حتى الآن.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، أن إجمالي عدد الأسر التي تم تعويضها حتى الآن بلغت 566 أسرة، علاوة على تعويض 110 محال بالمنطقة، فضلًا عن تعويض 80 ورشة، و44 مخزنًا، لافتا إلى تعويض قاطني العقارات قبل الإزالة حتى يتسنى لهم توفير بديل لهم بالقيمم المالية التي يحصلون عليها.

في سياق آخر، وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة من الإسكان لمعاينة العقار رقم 31 بشارع بغداد في حي مصر الجديدة، شرق العاصمة، نظرًا لسقوط 3 بلكونات من العقار الذي يدرج بسجلات التراث المعماري المتميز.

وأوضح عبد العال، في بيان له، اليوم الأحد، أنه تفقد المكان على الطبيعة بشارع بغداد للعقار المشار إليه، مؤكدًا فرض كردونًا أمنيًا حول موقع العقار، حفاظًا على الصحة العامة، ولم يحدث أي إصابات أو حالات إصابة وتم إخلاء العقار بالكامل، ولا يوجد أي خسائر في الأرواح.

وقال العميد حسن صفوت رئيس حي مصر الجديدة، إنه تم إخلاء العقار لحين معاينة اللجنة الثلاثية، وإعداد تقرير بذلك للعرض على محافظ القاهرة، موضحًا أنه العقار لا يقطنه أحد سوى غفير كان يقوم بحراسة العقار كونه مقيد ضمن سجلات التراث المعماري المتميز.

وأضاف صفوت في تصريحات لـ"الشروق"، أن العقار صادر له قرار ترميم وسيتم البدء في ترميمه الأيام المقبلة، فور رفع اللجنة تقريرها إلى محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، موضحًا أن سقوط الـ 3 بلكونات لا يؤثر على حركة السير بالشارع.

ولفت إلى أن العقار مسجل تراث معماري، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على العقار كونه مسجلًا تراثيًا معماريًا.