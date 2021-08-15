أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن لا يرى بأن دوره هو الحديث عن المنافسين بما فيهم الزمالك، موضحًا أن تفكيره الوحيد منصب على فريقه من أجل الفوز في كافة المباريات المقبلة من بطولة الدوري.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على إنبي 2-0: "منذ أن أتيت إلى هنا لم أتحدث عن الزمالك على الإطلاق، مر 8 أشهر دون أن أشير للزمالك إطلاقًا، فلماذا أتحدث عن الزمالك الآن؟ أنا أحترم الزمالك وباقي المنافسين".

وتابع: "كان هناك مدرب في الزمالك تحدث عن الأهلي، ولم أرد، أنا لا أعرف إن كان مدرب الزمالك الحالي يتحدث عن الأهلي أم لا، لكن دوري أن أتحدث عن الأهلي وليس الزمالك".

وردًا على موقفه من مباريات الزمالك المقبلة، وإن كان ينتظر تعثره: "أنا لا أقلق على شيء ليس في يدي، ما استطيع أن أفكر فيه هو العمل من أجل الفوز بكافة المباريات المقبلة للأهلي وأي شيء أخر أنا لا أفكر فيه".

وانتقل للحديث عن إصابات الفريق، قائلًا: "محمد شريف تعرض للإصابة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة، وهو يلعب الكثير من المباريات، وكنت دائمًا ما استبدله من أجل الحفاظ عليه لكنه يسجل الأهداف لنا، وهو هداف الدوري لو أخرجته فأنا أهدر فرص الفريق في الفوز، ومع ذلك حصل على راحة في مباراتين بالحفاظ عليه بين البدلاء".

وأضاف: "حسين الشحات يعاني من مشكلة في القدم لذلك قمت باستبداله، ونحاول أن نقوم بالحفاظ على الفريق بأفضل شكل ممكن".

أما عن شعور الفريق بالإجهاد فقال: "لقد لعبنا الكثير من المباريات منذ الموسم الماضي، لذلك الفريق مجهد، وأنا أفضل أن أكون مجهد دائمًا على أن يكون الفريق دائمًا في حالة بدنية جيدة ولا يفوز بالبطولات".

ونفى أن يكون استقبال الفريق للأهداف مشكلة: "العبرة بتسجيل الأهداف في المباريات وليس الخروج بشباك نظيفة، فيمكن أن تتعادل 0-0 في كل المباريات وتخرج بشباك نظيفة دائمًا لكن ستهبط إلى الدرجة الثانية".

وواصل: "اليوم سجلنا الهدف الثاني وحافظنا على الشباك النظيفة، لكن في المباراة الماضية استقبلنا هدف من هجمة واحدة".

وفيما يتعلق بالشعور بالضغط، قال :"من لا يشعر بالضغط؟ إذا كنت تنافس من أجل تحقيق شيء سوف تشعر بالضغط، خطأ واحد يمكن أن يكلفك البطولة، لكن ما يجب أن نركز فيه هو أن نتمكن من الفوز في المباريات".