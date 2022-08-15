انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تعرض بطل العالم في رمي الرمح أندرسون بيترز لهجوم من قبل ستة أشخاص داخل مركب خرجوا من حفلة بميناء سانت جورج في البحر الكاريبي.



وصورت مجموعة من الحاضرين في المكان الحادثة، والتي انتهت بإسقاط بطل العالم في المياه.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن شرطة جرينادا، وهي دولة تقع في جزر الهند الغربية في البحر الكاريبي، قبضت على المتهمين وما زال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب الشجار الذي تورط فيه بيترز مع هؤلاء الأشخاص، الذين قيل إنهم من دولة ترينيداد وتوباجو.



وأشارت الشرطة إلى نقل بيترز البالغ 24 عاما إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، وبعدها بساعات خرج بطل العالم من المستشفى.



في هذه الأثناء، كشف بول فيليب، مدرب بيترز، عن الوضع الصحي للاعب، والإصابات التي تعرض لها بسبب هذا الهجوم.



وأكد فيليب في لقاء صحفي أبرزته "ماركا" أن بيترز تعرض لإصابة في كاحله الأيسر، بالإضافة إلى وجود كدمات في كوعه ورقبته ووجهه.



وحسب المدرب، فإن إصابة بيترز في الكاحل تعد مصدر قلق كبير له، خاصة أنه سبق أن تعرض لالتواء في قدمه، وقد يساهم كل ذلك في غياب اللاعب عن الدوري الماسي، المقرر إقامته في لوزان السويسرية يوم 26 أغسطس الجاري.



يذكر أن بيترز توج بذهبية بطولة العالم في العاصمة القطرية الدوحة عام 2019، وذهبية بطولة العالم في يوغين عام 2022.





