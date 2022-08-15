الهيئة الأوروبية للأدوية: لقاح أمفانكس للوقاية من جدري القردة ليس تجريبيا

أكدت الهيئة الأوروبية للأدوية (EMA) اليوم الاثنين، أن اللقاح الدنماركي للوقاية من فيروس جدري القردة "امفانكس" Imvanex الذي أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي، ليس لقاحًا تجريبيًا.



وذكرت الهيئة الأوروبية للأدوية، وفقا لصحيفة "فان مينوت" الفرنسية على موقعها الإلكتروني، أنها منحت في يوليو الماضي موافقتها على استخدام لقاح إمفانكس Imvanex ضد جدري القردة، علما أنه معتمد منذ العام 2013 في الاتحاد الأوروبي ضد الجدري البشري، ويتم تسويقه باسم جينيوس Jynneos في الولايات المتحدة.



وأضافت الهيئة: "منذ 25 يوليو الماضي حصل لقاح إمفانكس على تصريح تسويق أوروبي في إشارة إلى التحصين الفعال ضد جدري القردة عند البالغين وتمت إضافة هذا المؤشر الجديد إلى التصريح الحالي للقاح إمفانكس ضد الجدري، والذي كان ساريا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، إنه بمجرد حصول الدواء على ترخيص تسويق من هيئة تنظيمية، لم يعد من الممكن اعتباره منتجًا تجريبيًا".



يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس "جدري القردة" حالة طوارئ بعد اكتشاف أكثر من 2000 حالة إصابة به في جميع أنحاء العالم، ووفقا للمدير العام للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، تيدروس جيبريسوس، أن إعلان حالة الطوارئ سيساعد في تسريع تطوير اللقاحات وتنفيذ الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.