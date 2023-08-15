خاص - محمد شريف يكشف سبب تفضيله الانتقال إلى الخليج السعودي

كشف محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، سبب تفضيله الانتقال إلى فريق الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء الإثنين، رحيل محمد شريف إلى صفوف الخليج السعودي، لمدة موسمين قادمين حتى صيف 2025.

وقال شريف في تصريحات خاصة لـ "الشروق": "كنت أمتلك عرضا من الدوري التركي إلى جانب الخليج، ولكنني كنت حريصا على استفادة الأهلي ماليا من بيعي، وأنا سعيد أنني أغادر القلعة الحمراء من الباب الكبير".

وأضاف: "حرصت على الانضمام إلى الخليج السعودي؛ من أجل حصول الأهلي على مقابل مادي كبير من الصفقة، وبالفعل، سيحصل النادي على مليون و 800 ألف دولار كاش قبل يوم 31 أغسطس".

وتابع شريف:" وهناك أيضًا نسبة إعادة بيع في العقد تصل إلى 20٪، كما أنني وقعت على كل البنود التي طلب مني مسؤولو الأهلي التوقيع عليها في العقد".

وأتم:"وهناك بند في العقد ينص على دفع مقابل مادي للأهلي حال عودتي إلى مصر مرة أخرى، أنا مش قليل الأصل عشان أعمل كوبري".