 مساعدات أمنية أمريكية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار - بوابة الشروق
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مساعدات أمنية أمريكية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 12:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 12:10 ص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن حزمة إضافية، من المساعدات الأمنية الرامية إلى مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها.

وجاء في بيان، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن سترسل مساعدات جديدة لكييف، بقيمة 200 مليون دولار، وسيتم تنفيذها بموجب سلطة السحب الرئاسية المصرح بها مسبقا.

وبحسب البيان ،تتضمن حزمة المساعدات الأمريكية، ذخائر دفاعية جوية وطلقات مدفعية وقدرات مضادة للدروع ومعدات إضافية لإزالة الألغام.

ومنذ بداية الحرب، قدمت الولايات المتحدة، وفقا لأرقامها الخاصة، أو تعهدت بأكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف وحدها.

وأقر الكونجرس الأمريكي في نهاية العام الماضي ميزانية توفر حوالي 45 مليار دولار لأوكرانيا حتى نهاية سبتمبر، عندما تنتهي سنة الميزانية الاتحادية.

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