تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع الارتفاع غير المتوقع لمخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعات الطلب العالمي على النفط.

في الوقت نفسه خففت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس عن احتمال تراجع إيران عن ضرب إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، المخاوف من اضطراب إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط التي تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 37ر1 دولار أي بنسبة 75ر1% إلى 98ر76 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل. وتراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 93ر0 دولار أي بنسبة 15ر1% إلى 76ر79 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك في حين ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، اليوم أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 9 أغسطس الحالي بمقدار 4ر1 مليون برميل، بعد تراجع بمقدار 7ر3 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي.

ومع الارتفاع غير المتوقع أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 7ر430 مليون برميل أي أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 9ر2 برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 7ر1 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.