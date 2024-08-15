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انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الجزائرية

الجزائر – قنا
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 2:53 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 2:53 م

انطلقت اليوم، الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الجزائرية وتستمر 20 يوما، على أن تتوقف قبل الاقتراع بثلاثة أيام، حيث تدخل الصمت الانتخابي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس الحالي لمجيد تبون، ورئيس حزب حركة مجتمع السلم عبدالعالي حساني شريف، والأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.

وكشفت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم، تجاوز الـ24 مليون ناخب.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية ستجرى في السابع من شهر سبتمبر المقبل.

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