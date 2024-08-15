أفاد تقرير عبري، اليوم الخميس، بموعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتكون منتصف الشهر المقبل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو عقد مشاورات سياسية قانونية بشأن أوامر الاعتقال التي قد تصدرها الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن التقديرات في إسرائيل أن أوامر الاعتقال من الجنائية الدولية قد تصدر منتصف سبتمبر المقبل.

وأبلغ المسئولون نتنياهو أن الحل الوحيد لتجنب أوامر الاعتقال هو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وفي مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق القاضي النيجيري شيلي إيبوي-أوسوجي أنه من الممكن أن تعتقل المحكمة نتنياهو والمتهمين الآخرين الذين من المتوقع صدور مذكرات توقيف ضدهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف القاضي السابق في حديث مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن المشكلة المباشرة للمسئولين الإسرائيليين، بموجب أي مذكرة توقيف للمحكمة الجنائية، ستكون أن الدول الأعضاء البالغ عددها 124 ستكون ملزمة قانونا باعتقالهم إذا سافروا إلى أي من تلك الدول "ولا ينبغي التقليل من شأن هذا الالتزام".