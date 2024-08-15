نقيب الأسنان يطالب بوضع كاميرات مراقبة في العيادات لضمان حق الطبيب والمريض

علق نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل، على واقعة طبيب أسنان الشرقية المتهم بالتعدي على فتاة داخل عيادته الخاصة، قائلا، إنه طالب أطباء الأسنان بوضع كاميرات مراقبة في العيادات، تكون في ظهر المريض، خصوصا أنه بعد تقصي الأمر تبين عدم وجود ما يجرمها.

وأضاف هيكل، خلال مؤتمر صحفي بمقر النقابة اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بجدول أعمال النقابة، والترتيبات الخاصة بانعقاد مؤتمر "إيدزيك 2024، أن مستشار وزير العدل أوضح أنه سيتم استحداث قانون بشأن كاميرات المراقبة في العيادات لضمان حق الطبيب والمريض معًا".