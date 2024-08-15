ضبط 10 أطنان دواجن فاسدة بالغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية بالتعاون مع التموين ومباحث التموين، من ضبط 10 أطنان دواجن مذبوحة فاسدة، داخل مجزر دواجن غير مرخص بالمحلة الكبرى.

وكان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية قد قاد لجنة تفتيشية بالمحلة الكبرى، في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التفتيشية إحكاما للرقابة البيطرية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

يأتي ذلك بحضور الدكتور الشربيني عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور أمجد كمال أبو الخير مدير الإدارة البيطرية بالمحلة الكبرى، والدكتورة نسرين العريني رئيس قسم التفتيش بالمحلة الكبرى، وذلك تنسيقا مع بمباحث التموين، وإدارة تموين المحلة الكبرى.

وتم ضبط 10 أطنان دواجن بمكان غير مجهز "مجزر يدوي غير مرخص" يتم فيه تجهيز الدواجن بالمخالفة للقوانين والتراخيص المطلوبة بقرية كفر دمنتو - مركز المحلة الكبرى، ويظهر عليها علامات الفساد الظاهري، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وحررت اللجنة محضرا للمخالفين، كما تم تحريز المضبوطات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة حيال المضبوطات والمخالفين.



