يشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الـ32 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، 3 حفلات على مسرح المحكى مساء السبت 17 أغسطس.

الأول فى الثامنة مساء، ويحييه فريق بلاك تيما بمجموعة من أعماله الخاصة منها: "بحار، وأخبار وأهرام، ويا حلو صبح، ويا بيبان يا عالية، وميدلي كل مرة - علموني، وإيه يعني، وإنسان، ويا صديق، وقد المحيط، ووينك، وبرنس الليالي، وست الحسن، وإفلت زمام، وعندي سر، وعلى شط النيل، وجوبا".

ويحيي الحفل الثاني في التاسعة مساء فريق "البالونا" البرتغالي الذي يقدم بأداء مميز باقة من مؤلفاتهم الموسيقية والغنائية التي تمزج بين قوالب وأساليب موسيقية مختلفة قديمة ومعاصرة، مع إلقاء الشعر باللغة البرتغالية والمستوحاة من الثقافات القديمة (طريق الحرير والبحر المتوسط) باستخدام الآت تقليدية قديمة من آسيا،وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بجانب باقة من أغاني ألبومهم الأخير ENNEAD.

وفيالعاشرة مساء يتغنى الفنان لؤي بمصاحبة فرقته بمختارات من أعماله الخاصة، بالإضافة إلى تترات المسلسلات والأعمال السينمائية التي ساهمت في نجاحه وشهرته خلال مشواره الفني منها: "اه يا شوق، واه يا عيني يا ليل، ومن أولها، ونقابل ناس، وأنا كده، وواحد من الناس، وأخاف ليه، ودقات قلبي، واللي تعبنا سنين في هواه، وسمعني، وآخر نسخة، ومين فينا، وبحبك، وقلبت الدنيا، ولا ينفع".