يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنان هشام ماجد، والمخرج معتز التوني، في أغرب وأطرف مواجهة تليفزيونية كوميدية،وذلك خلال حلقة خاصة في التاسعة مساء اليوم الخميس من برنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة قناة الحياة من مدينة العلمين الجديدة.



ويتناول اللقاء الحديث عن التعاون الفني بينهما من خلال فيلم "إكس مراتي"، من بطولة هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، وإخراج معتز التوني.

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا سواء على مستوى الجمهور أو النقاد، والانسجام والتعاون بينهما في أكثر من عمل فني، كما يتحدثا عن النجمة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح وكواليس العمل.

وتتناول الحلقة الحديث عن جمال مدينة العلمين، وتفاصيل زيارة الدكتور عمرو الليثي لتصوير حلقات اختراق منذ 20 عاما عن الحرب العالمية الثانية، موضحا الفرق بين المدينة سابقا وحاليا، حيث كانت مليئة بالألغام والآن أصبحت مقصدا سياحيا مهما وتحولت إلى أرض الأحلام والأنغام.

كما يتحدثا عن المصيف وذكرياته لدى ماجد والتوني منذ الطفولة والمواقف الكوميدية به، وعن الحياة الخاصة والزواج لكل منهما.

كما يتحدث النجم هشام ماجد عن الفرق بين هشام الممثل والمؤلف وعشقه لفريق الزمالك.

أياضا يتحدث معتز التوني عن أمنيته بتقديم فيلم كوميدي مع الفنانة منى زكي.