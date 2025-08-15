شهدت محافظة الأقصر، أمس الخميس، حالة من الجدل والاستياء بين المواطنين، بسبب بيانات درجات الحرارة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي اعتبرها كثيرون غير معبّرة عن الواقع الذي يلمسونه.

وأعلنت الهيئة في بيانات رسمية أن درجة الحرارة العظمى في الأقصر بلغت 48 درجة مئوية، والمحسوسة 48 درجة أيضًا. غير أن مواطنين أكدوا أن ما شعروا به كان أعلى بكثير، ما دفع بعضهم لاستخدام أجهزة قياس حرارة شخصية، أظهرت – بحسب رواياتهم – أرقامًا صادمة وصلت إلى 65 درجة مئوية.

وقال حجاج مرتضى، من سكان الكرنك، إن الجو في الأيام الأخيرة كان خانقًا بشكل غير مسبوق، مشككًا في صحة ما أعلنته الهيئة، لافتًا إلى أن ميزان الحرارة الذي يضعه أمام منزله سجّل 64 درجة في ذروة النهار.

وأشار مرتضى إلى أن الفارق الكبير بين الأرقام الرسمية وما يرصده الأهالي يثير الشكوك حول دقة البيانات، مؤكدًا أن الاستعداد لموجات الحر الشديدة يحتاج إلى تحذيرات دقيقة، ومطالبًا بزيادة محطات الرصد داخل المحافظة لتكون أقرب لواقع المناطق السكنية.

أما عمر شوقي، من سكان مدينة الأقصر، فأوضح أنه اضطر لإغلاق محله ساعات طويلة نهارًا بسبب شدة الحرارة، وهو أمر لم يحدث معه حتى في أشد شهور الصيف بالأعوام الماضية، معتبرًا أن الهيئة تقلل من حدة الأرقام حفاظًا على صورة الوضع المناخي.

ودعا شوقي إلى نشر قياسات الحرارة في أماكن مختلفة بالمدينة، خاصة المناطق التجارية المزدحمة، مشيرًا إلى اختلاف الظروف عن محيط محطات الرصد الرسمية.

من جانبها، قالت ابتهال عبد الكريم، ربة منزل، إن البيانات الرسمية "لا تهم" بقدر تأثير الجو الفعلي على حياتهم، موضحة أنها اضطرت لتأجيل مشاوير مهمة بسبب الإحساس المفرط بالحرارة، معتبرة أن الأرقام التي تداولها الأهالي من أجهزتهم تبدو أقرب للواقع.

وأضافت أن ما يهم المواطنين هو التحذيرات المسبقة والشفافة التي تساعدهم على التكيف مع الموجات الحارة، وليس الاكتفاء ببيانات رسمية جامدة لا تعكس واقع الشارع.