قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن القمة المنتظرة في ولاية ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين "ستستمر لمدة 6-7 ساعات"، متوقعاً إحراز نتائج ما قد يسفر عن عقد "اجتماع ثلاثي" يضم أيضاً الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بيسكوف لقناة "روسيا 1"، إن "اللقاء سيبدأ بمحادثات ثنائية بين الرئيسين، ثم بمشاركة المساعدين، تليها مفاوضات موسعة مع الوفود، وقد تشمل غداء عمل، على أن تختتم بمؤتمر صحفي مشترك للزعيمين".

وأشار بيسكوف، إلى أنه "يجب أن يكون اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي مثمراً، ليُتاح بعد ذلك مناقشة إمكانية عقد قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، بحسب موقع روسيا اليوم الاخباري.

وذكر أن قضية التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات، لافتاً إلى أنه "من المقرر أن تهبط طائرة الرئيس (بوتين)، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، وسيلتقيه الرئيس ترامب عند الطائرة، ونسير وفقاً للطريقة التي تم الاتفاق عليها مسبقاً".