سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، العزاء في وفاة السيدة شاذلية فرحات ارملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

وقال ماكرون في منشور باللغة العربية عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"هذا الصباح وفي حين كانت مكاتب الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية تستعد لفتح أبوابها، توفيت أرملة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، السيدة شاذلية قايد السبسي".

وأضاف ماكرون : "أوجّه إلى الشعب التونسي أسمى آيات الصداقة من الشعب الفرنسي، فإننا نشعر بآلامكم ونقدّر حرصكم على الحرية والديمقراطية".

وتابع : "أتقدّم، باسمي وباسم زوجتي، بأصدق التعازي إلى عائلة السبسي".

وكان حافظ قايد السبسي قد أعلن في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صباح اليوم، عن وفاة والدته السيدة شادلية.

وولدت السيدة شاذلية في 1 أغسطس 1936 بتونس العاصمة، وهي محامية وسياسية، وفقا لإذاعة "جوهرة إف أم" التونسية.

وتزوجت السيدة شاذلية في 8 فبراير 1958 من الباجي قايد السبسي وهي تصغره بعشر سنوات، وللزوجين الراحلين أربعة أبناء: بنتان، أمل وسلوى، وولدان، حافظ وخليل.