قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير تواصل مع المحافظين للاستجابة السريعة لبعض المواطنين، بتوفير أماكن أكبر من الموجودة للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن محافظة المنوفية تأتي في المقام الأول من حيث عدد طلبات التصالح، يليها البحيرة، ثم القليوبية.

وأوضح أن الإسكندرية تأتي على رأس المحافظات بفيما يتعلق بحصيلة رسوم التصالح، ويليها القليوبية، ثم بعد ذلك المنوفية.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة تأتي على رأس المحافظات في تخفيض أسعار التصالح على مخالفات البناء، لتصل من 20 لـ70% حسب الأحياء، ثم القليوبية من 10 لـ50%، والبحيرة 25%، والإسكندرية حتى 40%.

وذكر أنه تم زيادة ساعات العمل، وتجهيز ساحات مظللة للانتظار نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن وضع مقاعد للجلوس، مشيرًا إلى تنظيم الناس حسب توقيت الحضور، إضافة إلى تكثيف الإشراف والاستقبال.

ولفت إلى تيسير آلية التنفيذ وتنظيم الإجراءات، للتسهيل على المواطنين، مضيفًا أن محافظة الجيزة في مقدمة المحافظات التي نفذت هذه الإجراءات بصورة سريعة.