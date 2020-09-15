أحمد حلمي: منى زكي سابت تصوير «مافيا» عشان نتجوز

قال الفنان أحمد حلمي، إن الفنانة منى زكي كانت تصور فيلم «مافيا» أثناء موعد فرحهم، مشيرًا إلى أنها تركت تصوير الفيلم حتى يتزوجوا، ثم عادت للتصوير مرة أخرى.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الاثنين، أن أحد الأشخاص أعلن مكان فرحهم، لافتًا إلى أنهم فوجئوا بحضور عدد كبير من الأشخاص.

وتابع: «كان فرح فيه كل الناس كل الحبايب والزملاء، وحضره الفنانون؛ عادل إمام، وأحمد زكي، ومحمود عبدالعزيز، والدنيا في الفرح كانت زحمة زيادة»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أنه سافر مع منى إلى جنوب إفريقيا بعد الفرح، معقبًا: «أصحى من النوم تكون هي بتصور، ورحت حضرت التصوير معاهم كانوا يومين، وبعدين قضينا شهر العسل في جنوب إفريقيا، كانت مغامرة».