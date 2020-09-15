مرتضى: مبادئ وقيم الأهلي «ماتت» بمشاركة كهربا أمام الاتحاد

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مبادئ النادي الأهلي "ماتت" اليوم بمشاركة محمود عبد المنعم "كهربا"، جناح الأحمر أمام الاتحاد السكندري.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد سلبيا اليوم ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة الزمالك: "مبادىء النادي الأهلي المؤسس في عام 1907 ماتت اليوم الموافق 14 سبتمبر 2020 في مباراة الاتحاد السكندري ودُفنت بعد مشارك محمود كهربا".

وأضاف: "لم يحدث أبدأ في تاريخ الأهلي أن تعدى لاعبا على مدير الكرة وضربه على ققاه وشتمه وبص عليه ثم لعب وشارك.. لا يحدثني أحد بعد اليوم عن المبادئ والقيم".

وتابع: "النادي العريق الذي تأسس في سنة 1907 بكل بطولاته وتاريخه لديه لاعبًا ضرب ايمن اشرف والشناوي وبصق على مدير الكرة وضربه على قفاه، الله يرحم القيم والمبادىء دُفنت اليوم".

وأردف: "حزنت عندما رأيت هذا الولد في الملعب، محمود الجوهري لم يدخل النادي الأهلي حتى يوم وفاته وحسام وابراهيم حسن وعصام الحضري أيضًا، وتصريح دفن القيم والمبادئ استخرج اليوم".

وأضاف: "لماذا لعب أحمد فتحي وهو سينتقل لبيراميدز ولم يشارك كل من حسام عاشور وشريف إكرامي، أم أن الأمور تسير داخل الأهلي بالمزاج".

وتابع: "ما الفارق بين صالح جمعة وكهربا؟ أريد أن يجاوبني أحد من الأهلاوية، الأول اختار الأهلي وعوقب، لكن الثاني هرب من الزمالك".

واستأنف: "لماذا صالح يعامل معاملة العبيد، وكهربا يعامل مثل السيد ويحمل فوق الرأس؟".

واستدرك: "اقسم بالله لو كهربا يلعب عندي لعلقته على باب النادي إذا ضرب مدير كرة على قفاه أو بالشلوت".

واختتم: "صالح احرف من كهربا 100 مرة، والسويسري رينيه فايلر المحترم قال إنه لا يريد ضمه لأن جروس حذره منه".