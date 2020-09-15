تونس تسجل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة

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أحصت وزارة الصحة التونسية يوم الاثنين 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 48 ساعة، في حصيلة جديدة تثير قلق التونسيين عشية فتح المدارس.

وأصبح العدد الاجمالي لعدد المصابين بالفيروس مع آخر تحديث للوزارة ليل الاثنين 7382 إصابة مؤكدة منذ بداية تفشي الفيروس في آذار/مارس الماضي.

وأغلب المرضى أصيبوا بعد قرار إعادة فتح الحدود أمام الرحلات الدولية في 27 يونيو إثر فترة إغلاق امتدت على ثلاثة أشهر، ليبلغ عددهم حتى اليوم 6181 مصاب.

وبحسب بيانات الوزارة يرقد في المستشفيات 131 حاملا للفيروس من بينهم 30 في غرف الانعاش و11 مريضا يخضعون للتنفس الاصطناعي. وتضم المستشفيات العمومية 440 سريرا في غرف الانعاش.

وحتى الآن لم تبلغ أقسام الانعاش لمرضى كورونا طاقة استيعابها القصوى بعد، ولكن المخاوف تتعلق باحتمال تفشي العدوى بقوة بالتزامن مع النزلات الموسمية في فصل الشتاء.

وتسجل تونس منذ أكثر منذ أسبوع معدل إصابات بالفيروس يفوق 300 إصابة يوميا ومع ذلك تمسكت الحكومة بقرار العودة الى المدارس اليوم الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر بصفة تدريجية مع اعتماد المناوبة بهدف الحد من مخاطر تسرب العدوى.