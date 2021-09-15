الحكومة الإيطالية تعتزم التدخل مجددا لوقف ارتفاع أسعار الكهرباء

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قالت مصادر مطلعة إن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي تعتزم استخدام الأموال العامة؛ للحد من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على أسعار الكهرباء للمستهلكين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومة دراجي أنفقت بالفعل حوالي 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين خلال الربع الثاني من العام الحالي، ومن المتوقع استمرار استخدام نفس آلية للحد من ارتفاع الأسعار.

وأضافت بلومبرج أن التدخل الحكومي قلص الزيادة في سعر الكهرباء إلى 9% فقط خلال الربع الثاني مقابل زيادته بنسبة 20% قبل التدخل.

وقال روبرتو سينجولاني وزير الانتقال البيئي في الحكومة الإيطالية أمس إنه يتوقع ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 40% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ولتمويل التدخل للحد من ارتفاع سعر الكهرباء، تعتزم الحكومة الإيطالية استخدام إيراداتها من نظام تداول حصص الانبعاثات الغازية الأوروبي والذي تديره وزارة المالية بحسب المصادر.

ويأتي ارتفاع أسعار الطاقة ليضرب الاقتصادات الأوروبية التي تسعى للخروج من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل توقعات بتزايد الآثار السلبية لارتفاع أسعار الطاقة خلال موسم الشتاء حيث يزيد الطلب على الطاقة بسبب الطقس البارد في أوروبا.