أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أن إسرائيل يمكنها التعايش مع اتفاق نووي جديد مع إيران، وذلك في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.

وقال جانتس -في المقابلة التي نشرت اليوم الأربعاء- إن "إسرائيل مستعدة للتعايش مع اتفاق نووي جديد يلوح في الآفق مع إيران، ولكنه يجب على الولايات المتحدة وضع خطةٌ بديلة في حال عدم التزام إيران، مشيرا إلى ضرورة أن تتضمّن الخطة الأمريكية البديلة ضغوطا اقتصادية واسعة على إيران، في حال فشلت المحادثات.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه يستبعد نجاح المسار الدبلوماسي الدولي في تحجيم تطلعات إيران النووية، وألمح إلى لدى إسرائيل خطة بديلة، قد تنطوي على عمل عسكري، خاصة أن الجيش الإسرائيلي يعدّ إجراءاته لوقف التقدّم النووي الإيراني.