أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين - وقوف المملكة في صف واحد إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمن وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية المدنيين الآمنين.