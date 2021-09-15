أجاز مجلس الوزراء الموريتاني في ختام اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء في نواكشوط، مرسوما يقضي بإنشاء الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة.

وأفاد بيان للحكومة الموريتانية بأن استحداث الأكاديمية الجديدة يدخل في إطار الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة الجيش وجعل منظومته التكوينية قادرة على مواكبة متطلبات التكوين العصري والنوعي.

وأضاف البيان أنه تقرر الرفع من مستوى المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بإطار لتصبح أكاديمية عسكرية، تضطلع بمهمة تقديم تعليم جامعي معتمد إلى جانب التعليم العسكري للطلبة الضباط، وذلك على مدى سنوات التكوين الثلاث.