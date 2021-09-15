تسلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لدى الجزائر من بينهم سفير المملكة العربية السعودية ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وشمل السفراء الجدد سفير ماليزيا محمد فيزال رزالي و سفير مملكة السويد، بجورن هاكمارك و سفير المملكة العربية السعودية، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري، و رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، ايكارت توماس.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ونور الدين بغداد الدايج، مدير ديوان رئاسة الجمهورية.