محافظ البحيرة يحيل 68 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

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أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة 68 موظفًا بالمصالح الحكومية والخدمية بمركزين بالبحيرة للتحقيق بسبب عدم الانضباط الإداري.

جاء ذلك عقب تنفيذ الوحدات المحلية بشبراخيت والدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة حملات تفتيشية على العاملين بالوحدات الصحية بقرى أورين والربدان بشبرا خيت، وتبين غياب 23 موظفًا منهم وتركهم العمل بدون إذن مسبق.

كما تغيب 45 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات بدون إذن قانوني أيضًا، وعلى الفور وجه محافظ البحيرة بالتحقيق معهم لتغيبهم بدون سند قانوني.

ووجه المحافظ بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة، ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.