لبنانيون يعتصمون أمام مجلس النواب رفضا لإقرار مشروع الموازنة

نفّذ محتجون لبنانيون اعتصاما، اليوم الخميس، أمام مجلس النوَّاب بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية العامة لدراسة وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022.

وشارك في الاعتصام عدد من المتقاعدين المدنيَّين والعسكريَّين، من أجل إسقاط الموازنة، ورفضً إقرارها.

وبدأت الجلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وعدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال.

وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة أمس الأربعاء وتستمر لثلاثة أيام، لكنها أرجأت إلى اليوم لعدم اكتمال النصاب أمس، بعد امتناع عدد من الكتل النيابية لا سيما الكتل النيابية المسيحية عن المشاركة في الجلسة بسبب مصادفتها الذكرى الأربعين لاغتيال رئيس الجمهورية الأسبق بشير الجميّل.