الرعب يستحوذ على إيرادات السينما العالمية

*«بربرى» يتصدر القائمة.. والهند تتواجد بـ«براهماسترا»

*«توب جان: مافريك» يحافظ على تواجده بالأسبوع السادس عشر من عرضه



تتجه أنظار المهتمين بشئون الأفلام كل أسبوع، إلى مؤشرات شباك تذاكر أمريكا الشمالية، لمتابعة إيرادات الأفلام والتنبؤ بما يمكن تحقيقه من مكتسبات مالية، حيث تعد إيرادات الأفلام فى أمريكا هى المؤشر الأقوى لمستوى الأفلام ومدى نجاحها عالميا.

واستحوذت نوعية الرعب والإثارة، والأكشن والمغامرة، على صدارة إيرادات السينما العالمية؛ حيث استطاع فيلم الرعب والإثارة «بربرى ــ Barbarian» تصدر إيرادات شباك تذاكر السينما بأمريكا الشمالية، بأول أسبوع من طرحه، محققا 10 ملايين دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 10 ملايين و500 ألف دولار.

الفيلم من تأليف وإخراج زاك كريجر، وبطولة جورجينا كامبامبل، بيل سكارسجارد، جاستن لونج، كيرت برونوهلر، جايمس باتلر، ماثيو باتريك ديفيس، تريفور فان أودن، صوفى سورينسين، ديفينا فاسيليفا، جاى آر إسبوزيتو. وتدور أحداثه حول شابة تنتقل إلى إحدى المدن لأجل الحصول على وظيفة، ولكن بسبب خطأ ما تكتشف أن المنزل التى استأجرته تم تأجيره لرجل غريب آخر، وتضطر الفتاة للمبيت معه، ولكنها تكتشف أنها يجب عليها خشية المنزل أكثر من أى شىء آخر.

كما استطاع فيلم الأكشن والمغامرة الهندى «براهماسترا الجزء الأول: شيفا ــ Brahmastra Part One: Shiva»، التواجد بالمركز الثانى فى أول أسبوع من طرحه، محققا 4 ملايين و400 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 23 مليونا و900 ألف دولار.

الفيلم من تأليف أيان موخرجى، حسين دالال، ومن إخراج أيان موخرجى، وبطولة رانبير كابور، عليا بهات، أميتاب باتشان، ناجارجونا أكينينى، مونى روى، راجيش كالهان. وتدور أحداث الفيلم فى إطار من المغامرات الخيالية والحركة، حيث يتناول قصة شيفا، والذى ينطلق فى مغامرة بحثا عن الحب والذات، وفى طريقه يواجه العديد من قوى الشر التى تهدد وجود البشرية.

ونجح فيلم فيلم الأكشن والكوميديا «قطار فائق السرعة ــ Bullet Train»، فى العودة إلى المراكز الأولى، حيث حل فى المركز الثالث بالأسبوع السادس من عرضه، بعد أن كان فى المركز السادس بالأسبوع الماضى، محققا 3 ملايين و250 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 211 مليونا و844 ألف دولار.

وكان الفيلم تصدر إيرادات السينما فى الأسبوع الأول من طرحه، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن النقاد وخبراء السينما اعتبروا هذا مؤشرا سلبيا، حيث إن الجمهور اختار البقاء فى المنزل فى نهاية الأسبوع على أن يذهب إلى السينما خاصة وأنه لم تستقبل دور العرض السينمائية أفلاما جديدة هذا الأسبوع، مما أدى إلى انخفاض فى إيرادات الفيلم بنسبة 55%، ليصبح أدنى رقم لفيلم متصدر إيرادات السينما العالمية منذ أكثر من 6 أشهر، كما توقع الخبراء أن تستمر وتيرة انخفاص الإيرادات على مدى الشهرين المقبلين.

«قطار فائق السرعة» من تأليف كوتارو إيساكا، زاك ألكويتش، ومن إخراج ديفيد ليتش، وبطولة براد بيت، جوى كينج، آرون تايلور جونسون، بريان تيرى هنرى، ميراج جربيك، ساندرا بولوك. وتدور أحداثه على متن قطار فائق السرعة، ينقل 5 من القتلة المأجورين فى رحلة لتنفيذ مهمة دون معرفة أحدهم بالآخر، وسرعان ما يكتشف أن هناك عاملا مشتركا يجمعهم جميعا بالمهمة المطلوب إنجازها.

وعلى الرغم من تراجعه من المركز الأول، إلا أن فيلم الأكشن والدراما «توب جان: مافريك ــ Top Gun: Maverick»، حافظ على تواجده بالقائمة، بالأسبوع السادس عشر من عرضه، حيث جاء بالمركز الرابع، محققا 3 ملايين و170 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى مليار و453 مليونا و450 ألف دولار.

وكان حقق الفيلم رقما قياسيا جديدا، حيث وصل إلى المركز الخامس كأعلى الإيرادات على الإطلاق فى السوق المحلية بأمريكا الشمالية، وأصبح فيلم «توب جان.. مافريك» أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ توم كروز، ووضعه فى «نادى المليار»، وذلك على الرغم من عدم رغبة «كروز» بالبداية فى العمل على جزء جديد من فيلم مضى على عرضه أكثر من 30 عاما، استطاع جوزيف كوزينيسكى مخرج الفيلم إقناع توم كروز، فى 30 دقيقة فقط، وذلك أثناء تصوير فيلم «المهمة المستحيلة ــ Mission Impossible» فى العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن جوزيف كوزينيسكى لم يحتج وقتا أكثر من ذلك ليعرض فكرة الفيلم على كروز ويقنعه بها، خاصة وأن الفيلم يأتى تحت اسم «مافريك» شخصية توك كروز بالجزء الأول الذى عرض عام 1986، وأشرف توم كروز بنفسه على أدق التفاصيل بالفيلم، حرصا منه على أن يخرج الجزء الثانى للجمهور فى أفضل صورة على المستوى التقنى والبصرى، إلى جانب اهتمام بواقعية الأحداث، مما جعله متمسكا على تصوير جميع مشاهد الطيران بالطائرات الحربية خلال أحداث الفيلم بنفسه، كما طلب من جميع الممثلين المشاركين بالعمل، تنفيذ المشاهد بأنفسهم خاصة مشاهد الطيران، وعمل أيضا على تعليمهم الطيران بجانب الطيارين المحترفين الذين كانت مهمتهم الإشراف على أدق التفاصيل التى تخص الطائرات ومشاهد الطيران.

الفيلم من إخراج جوزيف كوزينيسكى، وتأليف بيتر كريج، جاستين ماركس، كريستوفر ماكويرى، إريك وارن سينجر، إيرين كروجر، وبطولة توم كروز، جينيفر كونيلى، مونيكا باربارو، إد هاريس، مايلز تيلر، جلين باول، فال كيلمر، مانى جاسينتو، لويس بولمان، جين لويزا كيلى، إنديا سمر، جون هام، دانى راميريز، جاى إليس، رايموند لى. وتدور أحداث الفيلم بعد مسيرة «مافريك» التى امتدت لأكثر من ثلاثين عاما، حتى صار واحدا من أكفأ الطيارين فى سلاح الجو اﻷمريكى، يخطو بيتى ميتشيل خطوة جديدة فى مسيرته فى مجال الطيران من خلال تجربة الطائرات الجديدة.

وواصل فيلم الأنيميشن «تحالف دى سى للحيوانات الخارقة ــ DC League of Super Pets» تراجعه، حيث وصل إلى المركز الخامس فى الأسبوع السابع من طرحه، محققا مليونين و835 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 168 مليونا و21 ألف دولار.

«تحالف دى سى للحيوانات الخارقة» من تأليف جاريد ستيرن، جون ويتنجتون، ومن إخراج جاريد ستيرن، سام ليفين، وقام بأداء الأصوات كل من دواين جونسون، كيفن هارت، فانيسا باير، ناتاشا ليون، دييجو لونا، جون كراسينسكى، مارك مارون، ​كيت ماكينون، كيانو ريفز، داشا بوﻻنكو، بين شوارتز، جميلة جميل، توماس ميدليديتش، دافيد برسمان. وتدور الأحداث بينما ينشغل سوبرمان فى عطلته الخاصة بعيدًا عن محاربة الجريمة، يصبح على كلبه الأليف التدخل لإنقاذ الأمور وتكوين تحالف بمساعدة قطة تمتلك القدرة على الطيران.