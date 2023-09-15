تعرف على تفاصيل مران الاهلي الأخير استعدادا للسوبر الأفريقي

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانه الختامي، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

بدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.

وعقد الجهاز الفني محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، لمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.

ويستعد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، الذي يجمع الفريقين في التاسعة مساء غد الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.