قضت محكمة جنايات مستأنف العدوة بمعاقبة المتهم "ر. م. ر."، عامل ومقيم بقرية بردنوها مركز مطاي، بالسجن المؤبد، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، حيث كان المتهم يعمل في مزارع الدواجن بالمحافظات البحرية، وحين نزوله في إجازة، رفضت زوجته المجني عليها "نورة. ك. ع." معاشرته جنسيًا، فشك في سلوكها، وعلم من آخرين أن زوجته على علاقة بآخر يُدعى "أبو حازم" وتعمل معه في الجبل، حيث كانت تتوجه معه يوميًا من الصباح حتى آخر النهار.

أحضر المتهم فأسًا صغيرًا، وحين كانت زوجته نائمة بجوار ابنتهما الطفلة "سارة"، البالغة من العمر خمس سنوات، انهال عليهما ضربًا بالفأس الحديدي، ولم يتركهما إلا جثتين هامدتين، ثم قام بإخفاء الجثتين في بيارة الصرف الصحي بالمنزل، وحرر محضرًا بمركز شرطة مطاي ببلاغ اختفاء وتغيب زوجته وابنته.



وعندما علم أشقاء زوجته بالواقعة واختفاء شقيقتهم، توجهوا إلى المسكن ووجدوا مواد أسمنتية أعلى بيارة الصرف الصحي، فقاموا برفع الغطاء ووجدوا جثتي المجني عليهما في بيارة الصرف الصحي، بينما لاذ المتهم بالهرب، إلا أنه تم ضبطه.

وبمواجهة المتهم بالواقعة، اعترف تفصيليًا في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة لشكه في سلوك زوجته.