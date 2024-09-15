بيان أمريكي بريطاني مشترك: ندعم جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بنظيره البريطاني ديفيد لامي، في لندن؛ لافتتاح الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأصدر الطرفان بيانا مشتركًا تطرقا فيه لمستجدات حرب غزة، ليؤكدان على دعم جهود الوساطة الجارية من جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر؛ لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وفي السياق ذاته، أكدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دعمهما لأمن إسرائيل مع ضرورة تجنب أي عمل تصعيدي في المنطقة من شأنه أن يقوض آفاق السلام والتقدم نحو حل الدولتين.

وفي هذا الصدد، أكدا التزامهما المشترك بتأمين اتفاق سياسي لحل أمني دائم على طول الخط الأزرق يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم بأمان وأمن.

وناقشا الوضع الإنساني في غزة وأكدا مجددا لأهمية تسهيل إسرائيل تدفق المساعدات، بما في ذلك ضمان قدرة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على تنفيذ عملياتهم بأمان.

ورحبا بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال الجارية وأكدا على أهمية تعاون جميع الأطراف مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الصحية لضمان تطعيم جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى ذلك.