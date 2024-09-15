الهجرة الدولية: نزوح نحو 6 آلاف سوداني خلال أسبوع جراء السيول

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، نزوح نحو 6 آلاف سوداني خلال أسبوع، ليرتفع إجمالي النازحين جراء السيول والأمطار إلى أكثر من 178 ألف شخص منذ يونيو الماضي.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إنه تم التبليغ عن 119 حادثة من الأمطار الغزيرة و السيول والفيضانات في الفترة من الأول من يونيو وحتى 13 سبتمبر الجاري.

وأضافت أن الأمطار تسببت في نزوح 178 ألفا و460 شخصا من مواقع في 15 ولاية بالسودان، مشيرة إلى أن الفيضانات في الفترة من 5 إلى 13 سبتمبر الجاري، أدت إلى نزوح نحو 5 آلاف و 940 شخص، وتدمير نحو ألف و349 مبنى كليا وجزئيا.

وأشارت إلى أن التقديرات تشير أن 44% من النازحين بسبب السيول والامطار، كانوا قد نزحوا بالفعل بسبب النزاع قبل بدء الفيضانات.

وبشكل سنوي، تهطل الأمطار في السودان منذ بداية يونيو وحتى أكتوبر.

وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023؛ خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.