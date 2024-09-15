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يستضيف فريق القادسية بقيادة مدربه ميتشيل جونزاليس، نظيره الشباب مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتضن ملعب محمد بن فهد المواجهة المرتقبة بين الشباب والقادسية، المقرر انطلاقها في السادسة وثلث مساءًا، في مسابقة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل القادسية لمواجهة اليوم كما يلي:

كاستيلس في حراسة المرمى

الدفاع: أبو الشامات، ناتشو، جهاد ذكري، ألفاريز

خط الوسط: إيكي، ايكير المينا، نيثان

الهجوم: كاميرون، تركي العمار، أوباميانج

فيما يمثل فريق الشباب لمواجهة اليوم كل من:

كيم جيو في حراسة المرمى

الدفاع: نواف الصعدي، نادر الشراري، حسين الصبياني، ماجد كنبة

خط الوسط: كويلار، هوديت، جوانكا

الهجوم: مصعب الجوير، بونافينتورا - عبدالرزاق حمدالله.