 إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال غرب الخليل - بوابة الشروق
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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال غرب الخليل

وكالات
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 4:19 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 4:19 م

أصيب مساء اليوم الأحد، مواطن بجروح متوسطة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بالقرب من جدار التوسع والفصل العنصري غرب الخليل.

وقالت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، إن قوات الاحتلال المتمركزة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة بيت أولا أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، أصيب خلالها شاب في قدمه، وأُدخل إلى المستشفى الأهلي بالخليل، ووُصفت جروحه بالمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال صعدت عمليات الملاحقة وإطلاق النار صوب المواطنين بالقرب من الجدار، حيث أصيب خلال اليومين الماضيين ثلاثة مواطنين بالقرب من بلدات ترقوميا، وبيت عوا، وبيت أولا.

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