 عمرو الليثى يقدم برنامج جديد على إذاعة الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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عمرو الليثى يقدم برنامج جديد على إذاعة الشرق الأوسط


نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 4:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 4:35 م

استقبل محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، الإعلامى عمرو الليثى بمكتبه بالإذاعة المصرية، حيث تم الاتفاق على أن يقدم "الليثي" برنامج إذاعى يومي على شبكة إذاعة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يبدأ فى الدورة البرامحية المقبلة.

وأعرب الليثى عن سعادته بتقديم برنامج إذاعى عبر شبكة الشرق الأوسط والتى لها مكانة كبيرة فى قلوبنا، كما أن للإذاعة المصرية الملايين من محبيها ومستمعيها على مدار التاريخ، حيث شارك فى تقديم برامجها رواد العمل الإذاعى والتليفزيونى فى مصر والعالم العربى.

والجدير بالذكر أن البرنامج الجديد للإعلامى عمرو الليثى سيتضمن مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية بشكل ساخر وبأسلوب مبسط، كما يتناول نقداً مباشرا للظواهر المرفوضة فى المجتمع ومناقشتها، وسيتم اذاعة كافة التفاصيل عن اسم البرنامج وفريق العمل خلال الدورة البرامجية الجديدة.


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