 كيت ميدلتون تقتبس إطلالتها من الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 11:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

كيت ميدلتون تقتبس إطلالتها من الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 11:05 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 11:05 ص

بدأ الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون، اليوم الثلاثاء، زيارته الرسمية للعاصمة الباكستانية إسلام اَباد.

وذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني أن كيت ظهرت بفستان طويل باللون الأزرق الداكن من الزي الباكستاني، حيث اقتبست زيها بالكامل من زي الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان عام 1996.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المرة الثانية التي تستوحي كيت أفكارها في الملابس من الأميرة ديانا، ومن المقرر أن يلتقي الثنائي الملكي الأمير وليام وزوجته ميدلتون رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك