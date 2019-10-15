كيت ميدلتون تقتبس إطلالتها من الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان

بدأ الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون، اليوم الثلاثاء، زيارته الرسمية للعاصمة الباكستانية إسلام اَباد.

وذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني أن كيت ظهرت بفستان طويل باللون الأزرق الداكن من الزي الباكستاني، حيث اقتبست زيها بالكامل من زي الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان عام 1996.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المرة الثانية التي تستوحي كيت أفكارها في الملابس من الأميرة ديانا، ومن المقرر أن يلتقي الثنائي الملكي الأمير وليام وزوجته ميدلتون رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم.