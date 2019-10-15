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عمر الدسوقي يضيف ذهبية جديدة لمصر في بطولة العالم بأستراليا

إبراهيم سعيد
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 1:37 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 1:37 ص

أضاف عمر علاء الدسوقي، لاعب منتخب مصر الباراليمبي الذهني لألعاب القوي، ميدالية ذهبية جديدة في بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة بريسبان بأستراليا، خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وجاء تتويج عمر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في مسابقة التوحد "ii3" للعبة قذف القرص.

يذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يشارك في البطولة بأربع منتخبات هي ألعاب القوي، السباحة، تنس الطاولة، التنس الأرضي، ويقود منتخب ألعاب القوى الكابتن إسلام قنديل، والكابتن أسماء خليفة، واللاعبين "نيرمين هاني، عمر علاء الدسوقي، أفنان صالح، علي عبدالله إبراهيم، ياسمين عبدالمنعم حامد، عبدالرحمن حسام".


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